Puces musicales Belmont-sur-Rance, 3 septembre 2023, Belmont-sur-Rance.

Belmont-sur-Rance,Aveyron

Venez vendre ou acheter tout ce qui a trait de près ou de loin à la musique ! Rdv sur le parking de la salle des fêtes. Organisé par l’association les amis de la musique, APE du Conservatoire, antenne de Belmont/Camarès.

2023-09-03 fin : 2023-09-03 . .

Belmont-sur-Rance 12370 Aveyron Occitanie



Come and buy or sell anything to do with music! Meeting point in the salle des fêtes parking lot. Organized by the association les amis de la musique, APE du Conservatoire, Belmont/Camarès branch

Ven a comprar o vender cualquier cosa relacionada con la música Punto de encuentro en el aparcamiento del ayuntamiento. Organizado por la asociación de amigos de la música APE del Conservatorio de Belmont/Camarès

Kommen Sie und verkaufen oder kaufen Sie alles, was auch nur im Entferntesten mit Musik zu tun hat! Treffpunkt ist der Parkplatz des Festsaals. Organisiert von der Vereinigung les amis de la musique, APE du Conservatoire, Zweigstelle Belmont/Camarès

Mise à jour le 2023-08-28 par Office de Tourisme Rougier d’Aveyron Sud