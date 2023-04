9ème Pentes-Côtes de Belmont, 27 mai 2023, Belmont-sur-Rance.

Rencontre, démonstration, exposition, balade de différents véhicules modernes, anciens, sports : tracteurs, camions, voitures … Nombreuses animations. Entrée gratuite. Restauration sur place..

2023-05-27 à ; fin : 2023-05-28 . .

Belmont-sur-Rance 12370 Aveyron Occitanie



Meeting, demonstration, exhibition, ride of various modern, old, sports vehicles: tractors, trucks, cars … Many animations. Free entrance. Catering on the spot.

Reunión, demostración, exhibición, paseo de varios vehículos modernos, antiguos, deportivos: tractores, camiones, coches… Numerosas animaciones. Entrada gratuita. Restauración in situ.

Treffen, Vorführungen, Ausstellungen, Ausflüge mit verschiedenen modernen und alten Fahrzeugen, Sportwagen: Traktoren, Lastwagen, Autos … Zahlreiche Animationen. Der Eintritt ist frei. Verpflegung vor Ort.

Mise à jour le 2023-03-16 par Office de Tourisme Rougier d’Aveyron Sud