Balade en raquettes au Champ du Feu Belmont, 4 décembre 2023, Belmont.

Belmont,Bas-Rhin

Avec un animateur diplômé d’état, découvrez les secrets du Champ du Feu en raquettes ! (Pneus neige ou chaînes obligatoires pour accéder à la station. Possibilité de s’y rendre en bus « navette des neiges ». Sous réserve de conditions météo favorables).

2023-12-01 fin : 2023-12-03 12:30:00. EUR.

Belmont 67130 Bas-Rhin Grand Est



With a qualified instructor, discover the secrets of the Champ du Feu on snowshoes! (Snow tires or chains are mandatory to access the resort. Possibility to go there by bus « navette des neiges ». Subject to favorable weather conditions)

Con un monitor cualificado, descubra los secretos del Champ du Feu sobre raquetas de nieve (Los neumáticos de nieve o las cadenas son obligatorios para acceder a la estación. Posibilidad de ir en autobús « navette des neiges ». Sujeto a condiciones meteorológicas favorables)

Entdecken Sie mit einem staatlich geprüften Betreuer die Geheimnisse des Champ du Feu auf Schneeschuhen! (Für den Zugang zur Station sind Schneereifen oder Schneeketten erforderlich. Es besteht die Möglichkeit, mit dem Bus « navette des neiges » dorthin zu gelangen. Vorbehaltlich günstiger Wetterbedingungen)

Mise à jour le 2023-12-01 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile

Grpe Touristique du Mnt Ste Odile