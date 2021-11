BELMONDO Quintet Sunset Sunside, 18 décembre 2021, Paris.

BELMONDO Quintet

du samedi 18 décembre au lundi 20 décembre à Sunset Sunside

Dix ans après leur dernier album commun, Lionel et Stéphane Belmondo célèbrent leurs retrouvailles et la reformation de leur mythique quintet. A la tête d’un groupe en forme de all-stars avec Eric Legnini au piano, la fratrie la plus fameuse du jazz hexagonal célèbre ses maitres à penser et fait la synthèse d’un quart de siècle d’aventures musicales, habitée par une mémoire sans faille et une force spirituelle intacte. Ten years after their last joint album, Lionel and Stéphane Belmondo celebrate their reunion and the reformation of their legendary quintet. At the head of a group in the form of all-stars with Eric Legnini at the piano, the most famous siblings of hexagonal jazz celebrate their masters in thought and synthesize a quarter of a century of musical adventures, inhabited by a flawless memory and untouched spiritual strength.

tarif plein : 30€ ; tarif réduit (sauf le samedi) : 20€

Sans nul doute nos musiciens fétiches. Les frangins Belmondo sont au delà de leur talent immense des animateurs incontestés de notre lieu depuis plus 30 ans.

Sunset Sunside 60 rue des lombards Paris Quartier Les Halles



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-18T18:00:00 2021-12-18T19:30:00;2021-12-18T20:00:00 2021-12-18T21:30:00;2021-12-19T18:00:00 2021-12-19T19:30:00;2021-12-19T20:00:00 2021-12-19T21:30:00;2021-12-20T19:30:00 2021-12-20T21:00:00;2021-12-20T21:30:00 2021-12-20T23:00:00