. payant de 5 à 26 € Rendez-vous au Studio 104 de Radio France pour un concert jazz avec le Belmondo Quintet! L’amour du patrimoine et le goût pour la création peuvent parfaitement faire bon ménage. La plus belle révélation du piano jazz de ces dernières années, Paul Lay, fait feu de tous les songbooks, qu’il s’agisse du répertoire de Billie Holiday, des musiques populaires américaines de la fin du XIXe siècle, ou du corpus beethovenien. À nouveau réunis pour un quintette explosif, les frères Lionel et Stéphane Belmondo explorent quant à eux les compositions de Bill Evans, Wayne Shorter, Yusef Lateef et Woody Shaw. Mais leur curiosité excède largement le domaine du jazz, lorsqu’ils relisent Lili Boulanger, Maurice Duruflé, Stevie Wonder ou Milton Nascimento. PAUL LAY

SOLO PAUL LAY piano BELMONDO QUINTET LIONEL BELMONDO saxophone ténor, flûtes

STÉPHANE BELMONDO trompette, bugle

LAURENT FICKELSON piano

SYLVAIN ROMANO contrebasse

DRÉ PALLEMAERTS batterie Maison de la Radio et de la Musique 116 avenue du Président Kennedy 75016 Paris Contact : https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/evenement/concert-jazz/belmondo-quintet-paul-lay-solo contact.billetterie@radiofrance.com https://billetterie.maisondelaradioetdelamusique.fr/selection/event/seat?perfId=10228543884451

Les frères Belmondo – Geraldine Aresteanu

