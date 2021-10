Belmondo Quintet New Morning, 12 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 12 novembre 2021

de 20h à 22h30

payant

Dernier album : “Brotherhood”

Dix ans après leur dernier album commun, Lionel et Stéphane Belmondo célèbrent leurs retrouvailles et la reformation de leur mythique quintet. A la tête d’un groupe en forme de all-stars avec Eric Legnini au piano, la fratrie la plus fameuse du jazz hexagonal célèbre ses maitres à penser et fait la synthèse d’un quart de siècle d’aventures musicales, habitée par une mémoire sans faille et une force spirituelle intacte.

Qui ne connaît pas les frères Belmondo ?

Héritier flamboyant de Chet Baker et Freddie Hubbard, Stéphane, l’un de grands lyriques de son instrument, compte parmi les trompettistes les plus estimés de ce côté-ci de l’Atlantique. Artisan infatigable du rapprochement entre les musiques, Lionel, le saxophoniste, a fait se rencontrer les âmes de Lili Boulanger et Yusef Lateef, conciliant l’esprit coltranien avec les traditions liturgiques françaises, et portant la flamme du jazz au coeur de l’univers post-impressionniste classique. Depuis plus d’un quart de siècle, ces deux musiciens d’exception ont mené un nombre impressionnant d’aventures musicales, avec le soutien inconditionnel de leur groupe, qui les a toujours suivis dans leurs explorations artistiques, quelle que soit la direction qu’ils leur impulsaient.

Fondé à la fin des années 1980, le Belmondo Quintet s’articule sur la paire complice formée depuis l’enfance par Lionel et Stéphane Belmondo. Dès ses premières apparitions, sur scène comme sur disque, le groupe a imprimé sa marque dans le paysage français du jazz, en défendant bec et ongles le droit de jouer une musique intense et spirituelle, résolument acoustique, qui réactualisaient les concepts du jazz moderne développés par des artistes tels que Miles Davis, John Coltrane, Bill Evans ou Wayne Shorter. Formé à la rude école du relevé, de l’écoute, des standards et de l’imitation, les frères Belmondo ont baigné dans la musique depuis toujours, sous l’influence de leur père Yvan, saxophoniste, impresario et pédagogue, disparu en décembre 2019…

« Brotherhood » n’est que le cinquième album du Belmondo Quintet. Il marque le retour au disque d’un groupe qui, au fil d’une histoire riche et tumultueuse, a accueilli la fine fleur du jazz hexagonal et constitué un exemple pour plusieurs générations de musiciens français. Débarquant à Paris de leur Var natal, avec leur franc-parler, leur accent, leur intensité d’action et de jeu, les frères Belmondo ont en effet participé en France, de manière fondamentale, à recentrer le jazz sur ses fondamentaux, oeuvrant, avec passion et un sens de la transmission inlassable auprès des musiciens de leur génération et de la suivante, à rallumer la flamme vacillante d’une musique qui s’était parfois éloignée de son objet et de sa substance. Formé au sortir de l’adolescence, leur quintet a constitué le principal véhicule de cette profession de foi.

Concerts -> Jazz

New Morning 9 Rue des Petites Écuries Paris 75010

4 : Château d’Eau (161m) 4, 8, 9 : Strasbourg – Saint-Denis (415m)



Contact :New Morning 0145235141 https://www.newmorning.com/20211112-5056-belmondo-quintet.html

Concerts -> Jazz Musique

Date complète :

2021-11-12T20:00:00+01:00_2021-11-12T22:30:00+01:00