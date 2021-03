Annulé | Belmondo Quintet Maison Folie Hospice d’Havré, 10 mars 2021-10 mars 2021, Tourcoing.

Annulé | Belmondo Quintet

Maison Folie Hospice d’Havré, le mercredi 10 mars à 20:30

Qui ne connaît pas les frères Belmondo ? Stéphane, le trompettiste, héritier flamboyant de Chet Baker et Freddie Hubbard, l’un de grands lyriques de son instrument, et l’un des plus estimés de ce côté-ci de l’Atlantique. Lionel, le saxophoniste qui a fait se rencontrer les musiques de Lili Boulanger et Yusef Lateef, qui a réuni l’esprit coltranien avec les traditions liturgiques françaises et porté la flamme du jazz au cœur de l’univers classique. Depuis plus d’un quart de siècle, ces deux musiciens d’exception ont mené un nombre impressionnant d’aventures musicales, avec le soutien inconditionnel de leur groupe, qui les a toujours suivis dans toutes leurs explorations artistiques. Aujourd’hui, forts de leur expérience et fidèles à leurs principes, les frères remettent à l’honneur l’intrépide Belmondo Quintet en retrouvant, au piano, le magnifique Eric Legnini, dont on n’a plus à vanter l’élégance de toucher ni l’esprit soulful. Un groupe en forme de all-stars, d’une mémoire sans faille, d’une force spirituelle rare, jazz jusqu’au bout du souffle.

16€ / 13€ / 11€ / 6€

Stéphane Belmondo : trompette / Lionel Belmondo : saxophoniste / Eric Legnini : piano / Sylvain Romano : contrebasse / Tony Rabeson : batterie

Maison Folie Hospice d’Havré 100 rue de Tournai, 59200 Tourcoing Tourcoing Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-10T20:30:00 2021-03-10T22:00:00