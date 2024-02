BELMONDO DEADJAZZ + Jean-Phi Dary Le Plan Ris-Orangis, vendredi 1 mars 2024.

BELMONDO DEADJAZZ + Jean-Phi Dary Les Belmondo Deadjazz seront au Plan le vendredi 1er mars ! Vendredi 1 mars, 20h00 Le Plan Tarifs : Gratuit adhérent.e – Réduit : 12€ – Plein : 15€

Début : 2024-03-01T20:00:00+01:00 – 2024-03-01T23:00:00+01:00

BELMONDO DEADJAZZ

Moins relecture que résurrection, Deadjazz est le nouveau projet collectif des frères Belmondo consacré à la musique du Grateful Dead. De scintillements cosmiques en grooves funky, de balades aux airs d’hymne en déflagrations sonores, Deadjazz s’offre comme une série de stations sur le chemin illuminé du groupe culte de San Francisco… Avec Lionel et Stéphane Belmondo, Eric Legnini, Laurent Fickelson, Thomas Bramerie et Dré Pallemaerts : un casting de fous pour une musique de feu !

JEAN-PHI DARY

Jean-Phi Dary, musicien et producteur, a collaboré depuis de nombreuses années avec des artistes de la scène française et internationale : Oxmo Puccino, Papa Wemba ou encore Tony Allen. Jean-Phi Dary finalise actuellement la production de son premier projet solo entre future jazz, musiques électroniques et afrobeat. Un album entièrement réalisé dans son studio entouré de ses synthés modulaires, TR-808, Rhodes, sanza, balafon… Un voyage Afro futuriste qui sortira au printemps 2024.

Le Plan Ris-Orangis Ris-Orangis 91130 Essonne Île-de-France 0169020919 http://www.leplan.com http://www.instagram.com/le_plan91/ Salle de concert mythique en région parisienne, née en 1984. Labellisée SMAC par le Ministère de la Culture, Le Plan propose une programmation nationale et internationale éclectique pour tous les publics : du hip-hop, de la pop au rock, en passant par le reggae, la soul, le blues, les musiques électroniques, la chanson ou le jeune public.

De la diffusion de concerts dans ses deux salles (830 places et 200 places) aux activités de résidences d’artistes, de répétition, d’enregistrement et d’accompagnement, ses missions sont multiples. Le Plan est un équipement culturel de Grand Paris Sud.

Jazz Concert