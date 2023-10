Randonnée Pédestre Bellou sur Huisne Rémalard en Perche, 15 octobre 2023, Rémalard en Perche.

Rémalard en Perche,Orne

Rendez-vous à l’église de Bellou-sur-Huisne – Départ à 14 heures pour une randonnée de 12 kms.

Organisée par le comité des fêtes de Bellou-sur-Huisne..

2023-10-15 14:00:00 fin : 2023-10-15 . .

Bellou sur Huisne Eglise Saint-Paterne

Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie



Meet at the Bellou-sur-Huisne church – Departure at 2pm for a 12km hike.

Organized by the Comité des fêtes de Bellou-sur-Huisne.

Encuentro en la iglesia de Bellou-sur-Huisne – Salida a las 14:00 para un recorrido a pie de 12 km.

Organizado por el comité de fiestas de Bellou-sur-Huisne.

Treffpunkt: Kirche in Bellou-sur-Huisne – Abfahrt um 14 Uhr für eine 12 km lange Wanderung.

Organisiert vom Festkomitee von Bellou-sur-Huisne.

