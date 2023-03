Printemps des poètes : animation poétique Bellou-en-Houlme Catégories d’Évènement: BELLOU EN HOULME

Orne . Animation poétique « Poésies sans frontières » dans le cadre du Printemps des poètes avec l’auteur Jean-Claude Touzeil

