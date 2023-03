Bellivoise comedy club La Bellevilloise Paris Catégories d’Évènement: île de France

Le jeudi 16 mars 2023

de 20h00 à 22h00

. gratuit

Jeudi 16 mars, La Bellevilloise organise la 1ere édition du Bellevilloise Comedy Club. Avec ce nouveau rendez-vous, la scène émergente du stand-up français pose ses valises dans la Halle aux Oliviers pour une soirée aux fous rires garantis. Le plateau de cette première édition est haut de gamme puisque nous accueillons Meryem Benoua, Hugo tout seul et Rodrigue. La soirée sera hostée par Nash, ça promet d’être exceptionnel. La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m) Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m) Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Contact : https://www.eventbrite.com/e/billets-bellevilloise-comedy-club-569861670597

BELLEVILLOISE COMEDY CLUB

