Les Divalala C’est LALAmour ! L’INTEGRAL, 17 novembre 2023, BELLEY.

L’INTEGRAL (L-R-20-8169/8219/8220) présente ce spectacle Toujours a cappella, Les Divalala reviennent plus pétillantes et glamour que jamais, marquant une nouvelle fois de leur griffe inimitable les tubes de Johnny, Nougaro, Clarika. Sardou ou Soprano. Dans un spectacle puisant à la source intarissable de la chanson d’amour et construit en quatre séquences fidèles, ce spectacle distingue le kitsch, métamorphose le culte et fait scintiller les mélodies confidentielles dans un écrin vocal sur mesure.Le charme opère lors de ce moment musical kaléidoscopique démultipliant la thématique de l’amour à l’infini, oscillant sans cesse sur le fil de l’humour et de l’émotion. Tour à tour conquérantes, connectées, libres, éplorées, enflammées et toujours le cœur battant. L’amour fou des Divalala pour la chanson, « c’est Lalamour ! »Accès PMR: 04 79 42 31 88Parking sur place Les Divalala

L’INTEGRAL BELLEY 422 avenue Hoff Ain

27.2

