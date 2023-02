BELLEWAERDE PARK HAUTE SAISON BELLEWAERDE, 1 juillet 2023, YPRES/IEPER.

BELLEWAERDE PARK HAUTE SAISON BELLEWAERDE. Un spectacle à la date du 2023-07-01 à 00:00 (2023-07-01 au ). Tarif : 40.0 à 40.0 euros.

Valable du 01/07 au 15/10/2023 (hors événements spéciaux) selon calendrier d’ouverture du parc Gratuit pour les enfants de -1m Pour une journée en toute complicité !Bellewaerde, c’est du plaisir pour toute la famille, de l’aventure et des découvertes spectaculaires dans une nature luxuriante. Vous ne trouverez nulle part ailleurs des attractions aussi amusantes qui font la joie des petits et des grands. Mais Bellewaerde, c’est bien plus encore : vous apprendrez à connaître des centaines d’animaux dans leur environnement. Etes-vous prêts à vivre une journée que vous n’oublierez jamais ? Bienvenue à Bellewaerde !Vivez des expériences sensationnelles en familleEntrez dans Bellewaerde et amusez-vous dès les premières minutes. Dans le KidsPark, les plus beaux rêves des tout-petits deviennent réalité. Les intrépides de la famille ne résisteront pas à plonger sous les chutes du Niagara et les plus téméraires braveront les montagnes à couper le souffle du Huracan. Passez d’une aventure à l’autre grâce à nos dizaines d’attractions en pleine nature.Les yeux dans les yeux avec plus de 300 animaux exotiquesSuper chouette et instructif : à Bellewaerde, la nature est partout autour de vous. Car Bellewaerde est aussi le havre des lions, tigres, singes, éléphants, … Laissez-vous émerveiller par la magie de la savane africaine. Vous verrez rarement des zèbres et des girafes d’aussi près ! Une expérience unique qui vous fera découvrir ce que la nature a de plus beau, de plus étonnant et de plus enrichissant. TARIFS• Tarif normal : Adulte et + de 1m40• Tarif enfant de 1m à 1m40 inclus• Gratuit pour les moins de 1 mètre

Votre billet est ici

BELLEWAERDE YPRES/IEPER Route de Menin/Meenseweg 497 8902

Valable du 01/07 au 15/10/2023 (hors événements spéciaux) selon calendrier d’ouverture du parc Gratuit pour les enfants de -1m

Pour une journée en toute complicité !

Bellewaerde, c’est du plaisir pour toute la famille, de l’aventure et des découvertes spectaculaires dans une nature luxuriante. Vous ne trouverez nulle part ailleurs des attractions aussi amusantes qui font la joie des petits et des grands. Mais Bellewaerde, c’est bien plus encore : vous apprendrez à connaître des centaines d’animaux dans leur environnement. Etes-vous prêts à vivre une journée que vous n’oublierez jamais ? Bienvenue à Bellewaerde !

Vivez des expériences sensationnelles en famille

Entrez dans Bellewaerde et amusez-vous dès les premières minutes. Dans le KidsPark, les plus beaux rêves des tout-petits deviennent réalité. Les intrépides de la famille ne résisteront pas à plonger sous les chutes du Niagara et les plus téméraires braveront les montagnes à couper le souffle du Huracan. Passez d’une aventure à l’autre grâce à nos dizaines d’attractions en pleine nature.

Les yeux dans les yeux avec plus de 300 animaux exotiques

Super chouette et instructif : à Bellewaerde, la nature est partout autour de vous. Car Bellewaerde est aussi le havre des lions, tigres, singes, éléphants, … Laissez-vous émerveiller par la magie de la savane africaine. Vous verrez rarement des zèbres et des girafes d’aussi près ! Une expérience unique qui vous fera découvrir ce que la nature a de plus beau, de plus étonnant et de plus enrichissant.

TARIFS

• Tarif normal : Adulte et + de 1m40

• Tarif enfant de 1m à 1m40 inclus

• Gratuit pour les moins de 1 mètre

.40.0 EUR40.0.

Votre billet est ici