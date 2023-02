BELLEWAERDE AQUAPARK AQUAPARK, 14 janvier 2023, YPRES/IEPER.

BELLEWAERDE AQUAPARK AQUAPARK. Un spectacle à la date du 2023-01-14 à 00:00 (2023-01-14 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Valable jusqu’au 31 décembre 2023 selon calendrier d’ouverture du parc Gratuit pour les enfants de – de 85cm Seuls les slips de bain sont autorisés Vous n’avez pas peur de vous mouiller ? Alors enfilez votre maillot de bain et préparez-vous pour une sympathique sortie en famille ! Que vous rêviez d’une magnifique journée de détente ou d’une aventure palpitante, vous vous sentirez tout de suite en vacances à Bellewaerde Aquapark.Pénétrez dans une oasis de verdure où vous ne frissonnerez pas une seconde, grâce à une température constante de 34°C. Parents et enfants glissent ensemble d’une attraction aquatique à l’autre et vivent ainsi une expérience unique sur Aquaventure, un toboggan qui accueille toute la famille. Les plus petits pourront s’émerveiller dans les aires de jeux interactives conçues pour eux, où de multiples jeux d’eau leur promettent de super chouettes moments de bonheur pleins d’éclaboussures.Vous ne vous lasserez jamais de la Lazy River. Tout en vous laissant flotter, partez à la découverte de la totalité du parc et observez des poissons superbes. Un conseil : arrêtez-vous un instant dans la grotte. Pourquoi ? C’est à l’aventurier(ère) qui se cache en vous de percer ce mystère…Besoin de reprendre votre souffle après toutes ces incroyables glissades de folie ? Il n’y a qu’à demander ! Dans le jacuzzi ou le sauna, vous retrouvez votre zénitude et oubliez tous vos soucis. Les jours de beau temps, faites de doux rêves en prenant un bain de soleil, allongé(e) sur la pelouse en plein air.Bref, Bellewaerde Aquapark correspond exactement à ce que vous attendez de Bellewaerde – en un peu plus humide. Un parc à vivre et découvrir ensemble. À recommander pour toute la famille ! Vous en avez déjà l’eau à la bouche ? Bienvenue à Bellewaerde Aquapark dès le 1er juillet !ACCÈSBellewaerdeMeenseweg 4978902 Ypres – BelgiqueA seulement 30 minutes de LilleAccès facile : Lille – A1 (direction Tourcoing/Gand) puis E17 et A19- sortie 3 Beselare et suivre panneaux Bellewaerde ParkTARIFS• Tarif adulte : adulte et enfant à partir de 1m40• Tarif jeune : enfant à partir de 1m et 1m40• Tarif enfant : enfant à partir de 85cm et 100cmGratuit pour les enfants de moins de 85cm

