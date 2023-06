Festival Cep by Cep – « Pourquoi on traite? » Bellevue Meillard, 18 juin 2023, Meillard.

Meillard,Allier

« Pourquoi on traite? »

Les viticulteurs, tous des pollueurs ? Non, et on va vous expliquer pourquoi.

Dégustation et pique-nique tiré du sac au Domaine de Bellevue..

2023-06-18 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-18 . .

Bellevue Domaine de Bellevue

Meillard 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



« Why do we treat? »

Are all winegrowers polluters? No, and we’ll explain why.

Tasting and picnic at Domaine de Bellevue.

« ¿Por qué fumigamos?

¿Son todos los viticultores contaminantes? No, y le explicaremos por qué.

Degustación y picnic en el Domaine de Bellevue.

« Warum behandeln wir? »

Sind Weinbauern alle Umweltverschmutzer? Nein, und wir erklären Ihnen, warum.

Verkostung und Picknick aus dem Rucksack in der Domaine de Bellevue.

Mise à jour le 2023-06-03 par Office de tourisme Val de Sioule