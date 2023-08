JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : CHAPELLE DE MONTREUIL Bellevue Joué-en-Charnie, 16 septembre 2023, Joué-en-Charnie.

Joué-en-Charnie,Sarthe

La chapelle du XIe siècle de Montreuil en Champagne est inscrite au titre des Monuments Historiques depuis Juin 2018. – Visite de la chapelle – Exposition de Bruno Lemeunier: cartes postales des gares de la ligne de tramway le Mans – Saint Jean sur Erve et de la ligne SNCF Sablé – Sillé le Guillaume.

2023-09-16 fin : 2023-09-16 18:00:00. .

Bellevue

Joué-en-Charnie 72540 Sarthe Pays de la Loire



The 11th-century chapel at Montreuil en Champagne has been listed as a Historic Monument since June 2018. – Visit the chapel – Bruno Lemeunier exhibition: postcards of stations on the Le Mans – Saint Jean sur Erve tramway line and the Sablé – Sillé le Guillaume SNCF line

La capilla del siglo XI de Montreuil en Champagne fue declarada Monumento Histórico en junio de 2018. – Visita la capilla – Exposición de Bruno Lemeunier: postales de estaciones de la línea de tranvía Le Mans – Saint Jean sur Erve y de la línea SNCF Sablé – Sillé le Guillaume

Die Kapelle aus dem 11. Jahrhundert in Montreuil en Champagne wurde im Juni 2018 in die Liste der historischen Monumente aufgenommen. – Besichtigung der Kapelle – Ausstellung von Bruno Lemeunier: Postkarten der Bahnhöfe der Straßenbahnlinie Le Mans – Saint Jean sur Erve und der SNCF-Linie Sablé – Sillé le Guillaume

