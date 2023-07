Dans le jardin de Jupiter Bellevue, 03140 Chareil-Cintrat Chareil-Cintrat, 19 juillet 2023, Chareil-Cintrat.

Chareil-Cintrat,Allier

Une visite insolite spéciale petits et grands pour explorer et découvrir le décor du château de Chareil-Cintrat dans tous les sens..

2023-07-19 15:00:00 fin : 2023-07-19 . EUR.

Bellevue, 03140 Chareil-Cintrat

Chareil-Cintrat 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



An unusual visit for young and old to explore and discover the setting of Chareil-Cintrat castle from every angle.

Un recorrido insólito para que grandes y pequeños exploren y descubran el entorno del castillo de Chareil-Cintrat desde todos los ángulos.

Ein ungewöhnlicher Besuch speziell für Groß und Klein, um die Kulisse des Schlosses von Chareil-Cintrat mit allen Sinnen zu erforschen und zu entdecken.

Mise à jour le 2023-07-14 par Office de tourisme Val de Sioule