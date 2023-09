FÊTE DE LA RANDO Belleville-sur-Meuse, 1 octobre 2023, Belleville-sur-Meuse.

Belleville-sur-Meuse,Meuse

Proposer au public des randonnées hors agglomération, un Rando-challenge dans la ville de Verdun et toutes les activités de la FFRandonnée (marche nordique, marche douce, handisport et marche rapide…). Toutes les activités proposées partiront de la halle des sports Alain Convard de Belleville sur Meuse.. Tout public

Dimanche 2023-10-01 08:30:00 fin : 2023-10-01 17:00:00. 0 EUR.

Belleville-sur-Meuse 55430 Meuse Grand Est



Offering hikes outside built-up areas, a Rando-challenge in the town of Verdun and all FFRandonnée activities (Nordic walking, gentle walking, handisport and fast walking…). All activities will start from the Alain Convard sports hall in Belleville sur Meuse.

Ofrecer al público una serie de paseos fuera de la ciudad, un Rando-challenge en la ciudad de Verdún y todas las actividades de la FFRandonnée (marcha nórdica, marcha suave, handisport y marcha rápida, etc.). Todas las actividades propuestas comenzarán en el polideportivo Alain Convard de Belleville sur Meuse.

Der Öffentlichkeit sollen Wanderungen außerhalb der Stadtgebiete, eine Rando-Challenge in der Stadt Verdun und alle Aktivitäten des FFRandonnée (Nordic Walking, sanftes Wandern, Behindertensport und schnelles Wandern…) angeboten werden. Alle angebotenen Aktivitäten werden von der Sporthalle Alain Convard in Belleville sur Meuse aus starten.

Mise à jour le 2023-09-19 par OT GRAND VERDUN