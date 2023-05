JOYSTICK PLAYERS 2 place André Maginot, 6 mai 2023, .

Après deux années d’interruption, la 6e édition de Verdun Joystick Players vous accueille avec des nouveautés, à la MJC Contre-Courant à Belleville sur Meuse. Pour faire la part belle à la création, VJP vous propose de vous essayer à une Game Jam, un atelier Construc et un stand Minetest. Venez découvrir nos salons BD et Manga ainsi qu’ une exposition de dessins !

Programme de scène : Conférences – Guests – Matchs et Finales de tournois – Instants Game Jam – Karaoké – Just Dance – Concerts audiovisuels autour des Jeux Vidéo

Jeux en libre accès : Jeux en libre accès sur PC – consoles – mobiles – VR – rétrogaming – borne d’arcades – flippers – jeux traditionnels surdimensionnés – jeux de cartes – jeux de rôles – escape game

Autre activité sur inscription : Game Jam (espace Jeanne d’Arc)

Tournois sur inscriptions : Valorant (pc), Mario Party (switch), League of Legends (pc), Mario Kart 8 Deluxe (Switch), Clash Royale (mobile), Fifa 22 (PS5), Puzzle Bobble (Neo Geo), Rocket League (pc), Fortnite (PC), Super Smash Bros Ultimate (switch), TFT: Teamfight Tactics (mobile), Super Star Soldier (PC Engine). Tout public

Samedi 2023-05-06 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-06 23:00:00. 0 EUR.

2 place André Maginot MJC

Belleville-sur-Meuse 55430 Meuse Grand Est



After two years of interruption, the 6th edition of Verdun Joystick Players welcomes you with new features, at the MJC Contre-Courant in Belleville sur Meuse. In order to make the most of creation, VJP offers you to try a Game Jam, a Construc workshop and a Minetest stand. Come and discover our comic and Manga shows as well as a drawing exhibition!

Stage program: Conferences – Guests – Matches and Finals of tournaments – Instants Game Jam – Karaoke – Just Dance – Audiovisual Concerts around Video Games

Free access games: Free access games on PC – consoles – mobiles – VR – retrogaming – arcade terminals – pinball machines – traditional oversized games – card games – role playing games – escape game

Other activity on registration : Game Jam (Jeanne d’Arc space)

Tournaments on registration: Valorant (pc), Mario Party (switch), League of Legends (pc), Mario Kart 8 Deluxe (Switch), Clash Royale (mobile), Fifa 22 (PS5), Puzzle Bobble (Neo Geo), Rocket League (pc), Fortnite (PC), Super Smash Bros Ultimate (switch), TFT: Teamfight Tactics (mobile), Super Star Soldier (PC Engine)

Tras dos años de interrupción, la 6ª edición de Verdun Joystick Players te da la bienvenida con novedades, en el MJC Contre-Courant de Belleville sur Meuse. Para disfrutar al máximo de la creación, VJP te propone probar una Game Jam, un taller Construc y un stand Minetest. Venga a descubrir nuestros salones del cómic y del manga, ¡así como una exposición de dibujo!

Programa del escenario: Conferencias – Invitados – Partidos y finales de torneos – Instantes Game Jam – Karaoke – Just Dance – Conciertos audiovisuales en torno a los videojuegos

Juegos de libre acceso: Juegos de libre acceso en PC – consolas – móviles – VR – retrogaming – terminales arcade – pinballs – juegos tradicionales de gran tamaño – juegos de cartas – juegos de rol – juego de escape

Otra actividad en inscripción: Game Jam (espacio Jeanne d’Arc)

Torneos en inscripción: Valorant (pc), Mario Party (switch), League of Legends (pc), Mario Kart 8 Deluxe (Switch), Clash Royale (móvil), Fifa 22 (PS5), Puzzle Bobble (Neo Geo), Rocket League (pc), Fortnite (PC), Super Smash Bros Ultimate (switch), TFT: Teamfight Tactics (móvil), Super Star Soldier (PC Engine)

Nach zwei Jahren Pause begrüßt Sie die 6. Ausgabe der Verdun Joystick Players mit einigen Neuerungen im MJC Contre-Courant in Belleville sur Meuse. Um der Kreativität freien Lauf zu lassen, bietet VJP Ihnen die Möglichkeit, sich an einem Game Jam, einem Construc-Workshop und einem Minetest-Stand zu versuchen. Besuchen Sie auch unsere Comic- und Manga-Messen sowie eine Ausstellung von Zeichnungen!

Bühnenprogramm: Vorträge – Gäste – Spiele und Turnierfinale – Game Jam Instants – Karaoke – Just Dance – Audiovisuelle Konzerte rund um Videospiele

Frei zugängliche Spiele: Frei zugängliche Spiele auf PC – Konsolen – Handys – VR – Retrogaming – Arcade-Terminals – Flipperautomaten – traditionelle überdimensionale Spiele – Kartenspiele – Rollenspiele – Escape Games

Andere Aktivitäten mit Anmeldung: Game Jam (Espace Jeanne d’Arc)

Turniere auf Anmeldung : Valorant (PC), Mario Party (Switch), League of Legends (PC), Mario Kart 8 Deluxe (Switch), Clash Royale (Handy), Fifa 22 (PS5), Puzzle Bobble (Neo Geo), Rocket League (PC), Fortnite (PC), Super Smash Bros. Ultimate (Switch), TFT: Teamfight Tactics (Handy), Super Star Soldier (PC Engine)

Mise à jour le 2023-04-28 par OT GRAND VERDUN