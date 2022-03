Marché de Pâques salle des fêtes de Belleville-sur-Loire (Cher) Belleville-sur-Loire Catégories d’évènement: Belleville-sur-Loire

Cher

Marché de Pâques salle des fêtes de Belleville-sur-Loire (Cher), 10 avril 2022 09:00, Belleville-sur-Loire. Dimanche 10 avril, 09h00 Sur place entrée gratuite catherine-vdp@orange.fr, 02 48 72 59 04 1er marché Gourmand de Pâques organisé par les Journées Gourmandes de Belleville. Nombreux produits de bouche. Buvette et restauration sur place ou à emporter. On vous attend nombreux!!! Les Journées Gourmandes de Belleville-sur-Loire organise son 1er Marché Gourmand de Pâques.

Il aura lieu le dimanche 10 avril 2022, de 9 heures à 18 heures, à la salle des fêtes de Belleville-sur-Loire.

Venez rencontrer les producteurs et déguster les produits de terroir, sans oublier les indispensables chocolats de Pâques, et l’incontournable et traditionnel pâté aux truches.

Buvette et restauration sur place ou à emporter.

L’entrée est gratuite.

Pour plus de renseignements, veuillez contacter catherine par mail : catherine-vdp@orange.fr, ou par téléphone au 02.42.72.59.04 salle des fêtes de Belleville-sur-Loire (Cher) 14 rue de beaumont 18240 Belleville-sur-Loire 18240 Belleville-sur-Loire Cher dimanche 10 avril – 09h00 à 18h00

Détails Heure : 09:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Belleville-sur-Loire, Cher Autres Lieu salle des fêtes de Belleville-sur-Loire (Cher) Adresse 14 rue de beaumont 18240 Belleville-sur-Loire Ville Belleville-sur-Loire Age maximum 99 lieuville salle des fêtes de Belleville-sur-Loire (Cher) Belleville-sur-Loire Departement Cher

salle des fêtes de Belleville-sur-Loire (Cher) Belleville-sur-Loire Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/belleville-sur-loire/

Marché de Pâques salle des fêtes de Belleville-sur-Loire (Cher) 2022-04-10 was last modified: by Marché de Pâques salle des fêtes de Belleville-sur-Loire (Cher) salle des fêtes de Belleville-sur-Loire (Cher) 10 avril 2022 09:00 Belleville-sur-Loire salle des fêtes de Belleville-sur-Loire (Cher) Belleville-sur-Loire

Belleville-sur-Loire Cher