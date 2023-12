Concert du nouvel an « Mozart l’indomptable » Belleville-sur-Loire Catégories d’Évènement: Belleville-sur-Loire

Début : 2024-01-21 15:00:00

fin : 2024-01-21 Pour le traditionnel concert du nouvel an, nous aurons le grand plaisir d’accueillir de nouveau l’orchestre symphonique de la région Centre.

Réservation obligatoire.

Préparez-vous à une soirée magique, remplie de mélodies enchanteresses interprétées par cet orchestre exceptionnel.

Réservation obligatoire 20 EUR. Belleville-sur-Loire 18240 Cher Centre-Val de Loire

