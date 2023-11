Concert de Noël Belleville-sur-Loire, 1 décembre 2023, Belleville-sur-Loire.

Belleville-sur-Loire,Cher

Concert de Noël avec les Meatles, de la pop et des sourires en hommage aux Beatles.

2023-12-01 fin : 2023-12-01 . 10 EUR.

Belleville-sur-Loire 18240 Cher Centre-Val de Loire



Christmas concert with the Meatles, pop and smiles in tribute to the Beatles

Concierto de Navidad con los Meatles, música pop y sonrisas en homenaje a los Beatles

Weihnachtskonzert mit den Meatles, Pop und Lächeln als Hommage an die Beatles

Mise à jour le 2023-11-10 par Office de tourisme du Grand Sancerrois