Exposition « Mon cher Canal, regard sur le patrimoine fluvial » Route de la Loire, 5 septembre 2023, Belleville-sur-Loire.

Exposition photo réalisée par les jeunes de l’Association PEP18.

2023-09-05 à ; fin : 2023-09-30 12:30:00. EUR.

Route de la Loire

Belleville-sur-Loire 18240 Cher Centre-Val de Loire



Photo exhibition realized by the young people of the Association PEP18

Exposición fotográfica de los jóvenes de la Asociación PEP18

Fotoausstellung, die von den Jugendlichen der Association PEP18 erstellt wurde

Mise à jour le 2023-04-13 par BERRY