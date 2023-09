Exposition/Créations des Femmes Actives de la Région Belleville-sur-Loire, 1 août 2023, Belleville-sur-Loire.

Belleville-sur-Loire,Cher

Exposition au point d’information touristique de Belleville sur Loire sur Loire

Créations en cuir, faites à la main par une association bellevilloise.

Samedi 2023-08-01 10:30:00 fin : 2023-09-30 18:30:00. .

Belleville-sur-Loire 18240 Cher Centre-Val de Loire



Exhibition at the tourist information point in Belleville sur Loire sur Loire

Leather creations, handmade by a Belleville association

Exposición en el punto de información turística de Belleville sur Loire

Creaciones de cuero, hechas a mano por una asociación de Belleville

Ausstellung im Touristeninformationspunkt von Belleville sur Loire sur Loire

Lederkreationen, handgefertigt von einem Verein aus Belleville

