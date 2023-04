Camps nature pour ados Route de la Loire, 24 juillet 2023, Belleville-sur-Loire.

La Maison de Loire du Cher propose un camps pour ados de 11 à 17 ans sur la semaine du 24 au 28 juillet 2023. 100% grand air, un « GREEN BREAK » bien mérité!.

2023-07-24 à ; fin : 2023-07-28 20:00:00. .

Route de la Loire

Belleville-sur-Loire 18240 Cher Centre-Val de Loire



The Maison de Loire du Cher proposes a camp for teenagers from 11 to 17 years old during the week of July 24 to 28, 2023. 100% fresh air, a well-deserved « GREEN BREAK »!

La Maison de Loire du Cher propone un campamento para adolescentes de 11 a 17 años durante la semana del 24 al 28 de julio de 2023. 100% aire puro, ¡una merecida « pausa verde »!

Das Maison de Loire du Cher bietet ein Camp für Jugendliche von 11 bis 17 Jahren in der Woche vom 24. bis 28. Juli 2023 an. 100% frische Luft, ein wohlverdienter « GREEN BREAK »!

Mise à jour le 2023-04-11 par BERRY