Soirée jeux de société Belleville-sur-Loire Office de tourisme du Grand Sancerrois Belleville-sur-Loire Catégories d’Évènement: Belleville-sur-Loire

Cher

Soirée jeux de société, 7 avril 2023, Belleville-sur-Loire Office de tourisme du Grand Sancerrois Belleville-sur-Loire. Soirée jeux de société Route de Beaulieu Belleville-sur-Loire Cher

2023-04-07 20:00:00 – 2023-04-07 23:00:00 Belleville-sur-Loire

Cher Belleville-sur-Loire . Venez partager des jeux de société en famille ou entre amis, à partir de 13 ans . Pensez à réserver les places sont limitées. Jeux de société en famille ou entre amis +33 2 48 54 13 10 ©médiathèque Belleville

Belleville-sur-Loire

dernière mise à jour : 2023-03-11 par Office de tourisme du Grand Sancerrois

Détails Catégories d’Évènement: Belleville-sur-Loire, Cher Autres Lieu Belleville-sur-Loire Adresse Route de Beaulieu Belleville-sur-Loire Cher Office de tourisme du Grand Sancerrois Ville Belleville-sur-Loire Office de tourisme du Grand Sancerrois Belleville-sur-Loire Departement Cher Tarif Lieu Ville Belleville-sur-Loire

Belleville-sur-Loire Belleville-sur-Loire Office de tourisme du Grand Sancerrois Belleville-sur-Loire Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/belleville-sur-loire office de tourisme du grand sancerrois belleville-sur-loire/

Soirée jeux de société 2023-04-07 was last modified: by Soirée jeux de société Belleville-sur-Loire 7 avril 2023 Belleville-sur-Loire cher Office de tourisme du Grand Sancerrois Route de Beaulieu Belleville-sur-Loire Cher

Belleville-sur-Loire Office de tourisme du Grand Sancerrois Belleville-sur-Loire Cher