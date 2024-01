Sortie ornithologique: Oiseaux d’eau Belleville-sur-Loire, samedi 3 février 2024.

Sortie ornithologique: Oiseaux d’eau Belleville-sur-Loire Cher

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-02-03 14:00:00

fin : 2024-02-03 17:00:00

Sortie naturaliste dans le cadre de la journée mondiale des zones humides.

Quoi de plus naturel que de vous proposer une sortie dans le cadre des Journées Mondiales des Zones Humides pour mettre en évidence la richesse de la biodiversité existant dans ces espaces ? Cette année, nous vous proposons une sortie ornithologique « A la découverte des oiseaux d’eau. »

Tout public Adultes et enfants à partir de 7 ans.

Route de la Loire

Belleville-sur-Loire 18240 Cher Centre-Val de Loire contact@maisondeloire18.fr



