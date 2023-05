Festival Nature et Randonnée – Rando Trott Route de l’étang, 10 juin 2023, Belleville-en-Caux.

L’Office de Tourisme Terroir de Caux, en collaboration avec la Maison de la Chasse et de la Nature, vous propose d’allier découverte de la nature et sport en extérieur lors du Festival Nature et Randonnée. A vélo, à pied, ou à cheval vous pourrez pratiquer votre sport préféré sur les pistes vertes et découvrir un village animé avec les différents partenaires !

Vous découvrirez sur le village sur le site de la Maison de la Chasse et de la Nature :

> des ateliers sur la biodiversité : biologie de l’arbre et habitat forestier, reproduction chez les oiseaux et mammifères, chaîne alimentaire, adaptation et outils des animaux, l’abeille, les bruits de la forêt, les œuvres éphémères

> des ateliers sportifs: savoir rouler à vélo, des balades à poney avec les écuries de grâce, des balades en trottinette électrique, les acteurs des sports de loisirs de pleine nature

> un marché terroir avec les producteurs locaux

> un service restauration

Vous pratiquerez selon vos envies tous les types de randonnée ! Découvrez à cette occasion les trottinettes électriques tout terrain de Wolftrott pour des balades découvertes autour de Belleville-en-Caux !

Départs toutes les heures dès 9h ! A partir de 12 ans/.

2023-06-10 à 09:00:00 ; fin : 2023-06-10 17:00:00. .

Route de l’étang Site de la Maison de la Chasse et de la Nature

Belleville-en-Caux 76890 Seine-Maritime Normandie



The Terroir de Caux Tourist Office, in collaboration with the Maison de la Chasse et de la Nature, offers you to combine nature discovery and outdoor sports during the Nature and Hiking Festival. By bike, on foot or on horseback, you will be able to practice your favorite sport on the green trails and discover a village animated with the different partners!

You will discover in the village on the site of the Maison de la Chasse et de la Nature :

> workshops on biodiversity: tree biology and forest habitat, reproduction in birds and mammals, food chain, adaptation and tools of animals, bees, forest sounds, ephemeral works

> sports workshops: how to ride a bike, pony rides with the Grace Stables, electric scooter rides, outdoor leisure sports actors

> a local market with local producers

> a catering service

You will be able to practice all types of hiking according to your desires! Discover Wolftrott’s all-terrain electric scooters for discovery rides around Belleville-en-Caux!

Departures every hour from 9am! From 12 years old/

La Oficina de Turismo de Terroir de Caux, en colaboración con la Maison de la Chasse et de la Nature, le ofrece la oportunidad de combinar el descubrimiento de la naturaleza y los deportes al aire libre durante el Festival de Naturaleza y Senderismo. En bicicleta, a pie o a caballo, podrá practicar su deporte favorito en los senderos verdes y descubrir un pueblo animado por los diferentes colaboradores

Descubrirá en el pueblo situado en el recinto de la Maison de la Chasse et de la Nature :

> talleres sobre biodiversidad: biología de los árboles y hábitat forestal, reproducción en aves y mamíferos, cadena alimentaria, adaptación y herramientas de los animales, abejas, sonidos del bosque, obras efímeras

> talleres deportivos: cómo montar en bicicleta, paseos en poni con los Establos de Gracia, paseos en patinete eléctrico, jugadores de deportes de ocio al aire libre

> un mercado local con productores locales

> un servicio de restauración

¡Podrá practicar todo tipo de senderismo según sus deseos! ¡Descubra los patinetes eléctricos todo terreno de Wolftrott para dar paseos de descubrimiento por Belleville-en-Caux!

¡Salidas cada hora a partir de las 9h! A partir de 12 años/

Das Fremdenverkehrsamt Terroir de Caux bietet Ihnen in Zusammenarbeit mit dem Maison de la Chasse et de la Nature die Möglichkeit, beim Festival Nature et Randonnée Naturentdeckung und Sport im Freien miteinander zu verbinden. Mit dem Fahrrad, zu Fuß oder zu Pferd können Sie auf den grünen Pisten Ihren Lieblingssport ausüben und ein Dorf entdecken, das mit den verschiedenen Partnern belebt wird!

Im Dorf auf dem Gelände des Maison de la Chasse et de la Nature werden Sie entdecken :

> Workshops zum Thema Biodiversität: Baumbiologie und Lebensraum Wald, Fortpflanzung bei Vögeln und Säugetieren, Nahrungskette, Anpassung und Werkzeuge der Tiere, die Biene, Geräusche des Waldes, vergängliche Kunstwerke

> Sportliche Workshops: Fahrradfahren, Ponyreiten mit den Gnadenställen, Ausflüge mit dem Elektroroller, Akteure des Freizeitsports in der freien Natur

> ein Markt mit lokalen Erzeugern

> einen Restaurantservice

Sie werden nach Lust und Laune alle Arten von Wanderungen unternehmen! Entdecken Sie bei dieser Gelegenheit die geländegängigen Elektroroller von Wolftrott für Entdeckungsspaziergänge rund um Belleville-en-Caux!

Abfahrten jede Stunde ab 9 Uhr! Ab 12 Jahren/

