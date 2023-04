Festival Nature et Randonnée – Randonnée pédestre Route de l’étang, 10 juin 2023, Belleville-en-Caux.

L’Office de Tourisme Terroir de Caux, en collaboration avec la Maison de la Chasse et de la Nature, vous propose d’allier découverte de la nature et sport en extérieur lors du Festival Nature et Randonnée. A vélo, à pied, ou à cheval vous pourrez pratiquer votre sport préféré sur les pistes vertes et découvrir un village animé avec les différents partenaires !

Vous découvrirez sur le village sur le site de la Maison de la Chasse et de la Nature :

> des ateliers sur la biodiversité : biologie de l’arbre et habitat forestier, reproduction chez les oiseaux et mammifères, chaîne alimentaire, adaptation et outils des animaux, l’abeille, les bruits de la forêt, les œuvres éphémères

> des ateliers sportifs: savoir rouler à vélo, des balades à poney avec les écuries de grâce, des balades en trottinette électrique, les acteurs des sports de loisirs de pleine nature

> un marché terroir avec les producteurs locaux

> un service restauration

Vous pratiquerez selon vos envies

> la randonnée pédestre accompagnée avec les animateurs du Comité Départemental de la Randonnée, choisissez votre boucle et pensez à vous inscrire sur le lien de réservation ci dessous !

>>> 9h départ pour une boucle de 10km sur la piste des chevreuils vers Imbleville

>>> 9h départ pour une boucle de 12km sur la piste des perdrix

>>> 13h30 départ pour une boucle de 10km sur la piste des Chevreuils vers Varvannes

>>> 13h30 départ pour une boucle de 12km sur la piste des perdrix

> la randonnée pédestre ou équestre en autonomie avec animation Tir à l’arc et venaison sur les parcours – gratuit

>>> Départs de 9h30 à 14h30 – Piste des perdrix – 12km – Balisage bleu – environ 3h

>>> Départs de 9h30 à 13h00 – Piste des Chevreuils – 18km – Balisage jaune – environ 4h30

> Rallye des familles proposé sur le stand du Département 76 – gratuit

Une boucle de 6km de randonnée ponctuée d’enigmes autour du patrimoine, la faune, la flore et l’histoire locale !

> Course d’orientation proposée au départ du stand du Département 76 – gratuit.

2023-06-10 à 09:00:00 ; fin : 2023-06-10 17:00:00. .

Route de l’étang Site de la Maison de la Chasse et de la Nature

Belleville-en-Caux 76890 Seine-Maritime Normandie



The Terroir de Caux Tourist Office, in collaboration with the Maison de la Chasse et de la Nature, offers you to combine nature discovery and outdoor sports during the Nature and Hiking Festival. By bike, on foot or on horseback, you will be able to practice your favorite sport on the green trails and discover a village animated with the different partners!

You will discover in the village on the site of the Maison de la Chasse et de la Nature :

> workshops on biodiversity: tree biology and forest habitat, reproduction in birds and mammals, food chain, adaptation and tools of animals, bees, forest sounds, ephemeral works

> sports workshops: how to ride a bike, pony rides with the Grace Stables, electric scooter rides, outdoor leisure sports actors

> a local market with local producers

> a catering service

You will practice according to your desires

> A guided hike with the organizers of the Comité Départemental de la Randonnée, choose your loop and remember to register on the reservation link below!

>>> 9am departure for a 10km loop on the deer trail towards Imbleville

>>> 9am departure for a 12km loop on the partridge trail

>>> 1:30 pm departure for a 10km loop on the Chevreuils trail towards Varvannes

>>> 1:30 pm departure for a 12km loop on the partridge trail

> Walking or horseback riding with archery and venison animation on the trails – free

>>> Departures from 9:30 am to 2:30 pm – Partridge trail – 12km – blue markings – about 3h

>>> Departures from 9:30 am to 1:00 pm – Deer trail – 18km – Yellow marking – about 4h30

> Family rally proposed on the stand of the Department 76 – free

A 6km loop hike punctuated with riddles about heritage, fauna, flora and local history!

> Orienteering race proposed at the Department 76 stand – free

La Oficina de Turismo de Terroir de Caux, en colaboración con la Maison de la Chasse et de la Nature, le ofrece la oportunidad de combinar el descubrimiento de la naturaleza y los deportes al aire libre durante el Festival de Naturaleza y Senderismo. En bicicleta, a pie o a caballo, podrá practicar su deporte favorito en los senderos verdes y descubrir un pueblo animado por los diferentes colaboradores

Descubrirá en el pueblo situado en el recinto de la Maison de la Chasse et de la Nature :

> talleres sobre biodiversidad: biología de los árboles y hábitat forestal, reproducción en aves y mamíferos, cadena alimentaria, adaptación y herramientas de los animales, abejas, sonidos del bosque, obras efímeras

> talleres deportivos: cómo montar en bicicleta, paseos en poni con los Establos de Gracia, paseos en patinete eléctrico, jugadores de deportes de ocio al aire libre

> un mercado local con productores locales

> un servicio de restauración

Puede practicar según sus deseos

> Una excursión guiada con los animadores del Comité Départemental de la Randonnée, elija su bucle y ¡recuerde inscribirse en el enlace de reserva que encontrará más abajo!

>>> Salida a las 9h para un circuito de 10 km por la pista de los ciervos en dirección a Imbleville

>>> Salida a las 9 h para un circuito de 12 km por el sendero de las perdices

>>> Salida a las 13.30 h para un circuito de 10 km por el sendero de Chevreuils en dirección a Varvannes

>>> Salida a las 13.30 h para un circuito de 12 km por el sendero de las perdices

> Paseos a pie o a caballo con tiro con arco y venado en el sendero – gratuito

>>> Salidas de 9h30 a 14h30 – Recorrido de la perdiz – 12km – Señalización azul – 3h aproximadamente

>>> Salidas de 9h30 a 13h00 – Sendero del corzo – 18km – Señalización amarilla – unas 4h30

> Concentración familiar propuesta en el stand del Departamento 76 – gratuito

Recorrido en bucle de 6 km salpicado de acertijos sobre el patrimonio, la fauna, la flora y la historia local

> Carrera de orientación propuesta en el stand del Departamento 76 – gratuita

Das Fremdenverkehrsamt Terroir de Caux bietet Ihnen in Zusammenarbeit mit dem Maison de la Chasse et de la Nature die Möglichkeit, beim Festival Nature et Randonnée Naturentdeckung und Sport im Freien miteinander zu verbinden. Mit dem Fahrrad, zu Fuß oder zu Pferd können Sie auf den grünen Pisten Ihren Lieblingssport ausüben und ein Dorf entdecken, das mit den verschiedenen Partnern belebt wird!

Im Dorf auf dem Gelände des Maison de la Chasse et de la Nature werden Sie entdecken :

> Workshops zum Thema Biodiversität: Baumbiologie und Lebensraum Wald, Fortpflanzung bei Vögeln und Säugetieren, Nahrungskette, Anpassung und Werkzeuge der Tiere, die Biene, Geräusche des Waldes, vergängliche Kunstwerke

> Sportliche Workshops: Fahrradfahren, Ponyreiten mit den Gnadenställen, Ausflüge mit dem Elektroroller, Akteure des Freizeitsports in der freien Natur

> ein Markt mit lokalen Erzeugern

> einen Restaurantservice

Sie werden je nach Lust und Laune praktizieren

> Begleitete Wanderungen mit den Betreuern des Comité Départemental de la Randonnée. Wählen Sie Ihren Rundweg und denken Sie daran, sich über den untenstehenden Reservierungslink anzumelden!

>>> 9 Uhr Start für eine 10 km lange Schleife auf dem Rehpfad nach Imbleville

>>> 9 Uhr Start einer 12-km-Schleife auf dem Rebhuhnpfad

>>> 13.30 Uhr Start für eine 10km-Schleife auf der Piste des Chevreuils nach Varvannes

>>> 13.30 Uhr Start für eine 12km-Schleife auf dem Rebhuhnpfad

> Wandern oder Reiten in Eigenregie mit Animation Bogenschießen und Wildbret auf den Strecken – kostenlos

>>> Abfahrten von 9.30 bis 14.30 Uhr – Piste des perdrix – 12km – blaue Markierung – ca. 3 Std

>>> Abfahrten von 9.30 bis 13.00 Uhr – Piste des Chevreuils – 18km – gelbe Markierung – ca. 4.30 Stunden

> Familien-Rallye, die am Stand des Departements 76 angeboten wird – kostenlos

Eine 6 km lange Wanderschleife, die mit Rätseln rund um das Kulturerbe, die Fauna, die Flora und die lokale Geschichte gespickt ist!

> Orientierungslauf am Stand des Departements 76 – kostenlos

Mise à jour le 2023-04-07 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité