Belleville Danse – La restitution Parc de Belleville Paris, samedi 3 août 2024.

Le samedi 03 août 2024

de 14h30 à 20h00

.Tout public. gratuit

Célébrez la diversité de la danse lors de la restitution de Belleville Danse : une journée festive, conviviale et intergénérationnelle à ne pas manquer !

Le samedi 3 août, de 14h30 à 20h00, nous vous convions à une journée dédiée à la danse, où nous partagerons les fruits de 24 ateliers intergénérationnels durant lesquels les participants ont exploré différents styles de danse.

Le déroulement de la journée se déploiera dans un parcours débutant au bas du Parc de Belleville et s’étendant jusqu’à l’amphithéâtre en haut du parc. Accompagnés par les chorégraphes, les participants présenteront leurs performances et vous inviteront à les rejoindre pour des initiations. Cette journée, placée sous le signe de l’intergénérationnel, mettra en lumière la diversité de la danse et la joie du mouvement à travers différentes disciplines.

Le déplacement d’un point à l’autre du parc se fera en déambulation chorégraphique inspirée des gestes sportifs, pour célébrer les Jeux Olympiques et Paralympiques. Cette parade sera dirigée par Johan Amselem, chorégraphe de la compagnie La Halte Garderie.

Des styles de danse variés seront proposés tout au long de la journée, notamment la danse contemporaine avec Johan Amselem, le tango, la bachata, la salsa, la danse en ligne avec Dominique Kugel, le tango, la chacarera avec Nicolas Maloufi, le hip-hop avec Clémence Pavageau, le KRUMP avec Clarisse Tognella alias Princess Wrestler, ainsi que l’afro avec Arouna.

Après cette aventure chorégraphique, nous vous invitons à nous rejoindre à l’amphithéâtre pour le bal de clôture animé par la talentueuse DJ DanslaNuit. Venez célébrer la fin de cette journée mémorable en dansant au rythme de la musique dans une ambiance festive et conviviale. Ne manquez pas cette occasion unique de partager la passion de la danse dans un cadre intergénérationnel et festif !

Cet événement est rendu possible grâce au soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France – Ministère de la Culture, à l’action financée par la Région Île-de-France, et avec le soutien de la Mairie du 20ème arrondissement.

Parc de Belleville 47 rue des Couronnes 75020

Contact : https://lahaltegarderie.com/ bellevilledanse@gmail.com https://www.facebook.com/CieLHG https://www.facebook.com/CieLHG https://lahaltegarderie.com/

ANTOINE MARTIN