PORTES OUVERTES AU DOMAINE DE L’ANGELIÈRE L ANGELIERE, 17 novembre 2023, Bellevigne-en-Layon.

Portes ouvertes au Domaine : Vins et produits du Terroir.

2023-11-17 19:00:00

L ANGELIERE

Bellevigne-en-Layon 49380 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Open house at the Domaine : Wines and local products

Jornada de puertas abiertas en el Domaine : Vinos y productos locales

Tag der offenen Tür auf dem Weingut : Wein und regionale Produkte

