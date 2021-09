Vichy Office de tourisme Vichy Allier, Vichy Belles Villas: Architecture de villégiature Office de tourisme Vichy Vichy Catégories d’évènement: Allier

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Office de tourisme Vichy

Découverte du Chalet de la Compagnie Fermière, la Villa Le Castel, les Cottages Anglais, Le Chalets Napoléon III, le Chalet Moscova.

Informations et réservations des visites par téléphone ou sur : boutique.vichymonamour.fr/visit

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:30:00

