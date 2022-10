Belles Places, 24 mars 2023, .

Belles Places



2023-03-24 – 2023-03-24

Création caribéenne alliant danse et cirque contemporain, Belles Places met à l’honneur quatre artistes féminines de Guadeloupe, Guyane et France hexagonale et deux roues Cyr.

Au son des percussions, le chorégraphe Léo Lérus révèle les personnalités de femmes aux âges, corps, parcours, origines et pratiques différentes. Sans revendication féministe particulière, la question de la féminité est prise dans son héritage culturel. S’il est souvent question de « la place » au singulier de la femme dans la société, cette pièce invite à un questionnement à priori simple : de quelle place parle-t-on ?

Un spectacle puissant, à la croisé du cirque et de la danse, programmé dans le cadre de SPRING, festival des nouvelles formes de cirque en Normandie.

Crédits photos : Jessica Laguerre

