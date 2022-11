Belles histoires d’entrepreneuriat de nos alumni au Québec Université Sorbonne Nouvelle Paris Catégories d’évènement: île de France

Le vendredi 18 novembre 2022

Avec Anne-Lydie Ardiet, Responsable des relations entreprises et des alumni à la Sorbonne Nouvelle et un panel d'entrepreneuses et entrepreneurs. Les alumni de la Sorbonne Nouvelle sont heureux de témoigner de leur expérience d'entrepreneur au Québec. Cet événement préfigure le lancement du Club des alumni du Québec au sein de l'USN. Seront présentés des parcours d'entrepreneuriat variés et engagés, dans les métiers du marketing, de la communication, des arts, de la littérature et des langues. Une occasion pour le public de découvrir les facettes de l'entrepreneuriat à l'étranger. Université Sorbonne Nouvelle 8 avenue Saint-Mandé 75012 Paris

