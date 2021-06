Belles Amies La Grande Poste, 10 juin 2021-10 juin 2021, Bordeaux.

du jeudi 10 juin au samedi 12 juin à La Grande Poste

2 femmes, 4 murs. Carrelés. Gabrielle et Agathe, amies que tout oppose, s’étaient longtemps perdues de vue et se retrouvent à la piscine. C’est dans le vestiaire, endroit propice à toutes les pudeurs et exhibitions, qu’entre confidences et complexes, nudité et rivalité, la peintre inconnue et la publicitaire de renom vont essayer de reconstruire une amitié brisée tragiquement. Elles échangent, se racontent : séparations amoureuses et séduction 2.0, temps qui passe et déliquescence des corps, handicap et isolement, consommation et utilité de l’art… Elles finiront par se dévoiler, coulant lentement vers une dangereuse confrontation qui ne les laissera pas indemnes. Par Joueurs Productions Avec Anne Cardona et Caroline Delaunay Mise en scène Renato Ribeiro Une pièce d’Anne Cardona, sur une idée de A. Cardona et C. Marzo

Tarif plein : 20€ / Tarif réduit : 16€

La Grande Poste 7 rue du palais gallien 33000 Bordeaux Bordeaux Bordeaux Centre Gironde



