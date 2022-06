Bellerive en Fête Bellerive-sur-Allier Bellerive-sur-Allier Catégories d’évènement: 03700

Bellerive-sur-Allier

Bellerive en Fête Bellerive-sur-Allier, 2 juillet 2022, Bellerive-sur-Allier. Bellerive en Fête Bellerive-sur-Allier

2022-07-02 21:00:00 21:00:00 – 2022-07-02 23:00:00 23:00:00

Bellerive-sur-Allier 03700 Pour fêter l’arrivée de l’été, Bellerive en Fête prend ses quartiers, place de la Source Intermittente. Au programme de la soirée, spectacle de variétés reprenant des chansons françaises et internationales connues de tous. Bellerive-sur-Allier

dernière mise à jour : 2022-06-03 par

Détails Catégories d’évènement: 03700, Bellerive-sur-Allier Autres Lieu Bellerive-sur-Allier Adresse Ville Bellerive-sur-Allier lieuville Bellerive-sur-Allier Departement 03700

Bellerive-sur-Allier Bellerive-sur-Allier 03700 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bellerive-sur-allier/

Bellerive en Fête Bellerive-sur-Allier 2022-07-02 was last modified: by Bellerive en Fête Bellerive-sur-Allier Bellerive-sur-Allier 2 juillet 2022 03700 Bellerive-sur-Allier

Bellerive-sur-Allier 03700