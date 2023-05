Rurail et vous Le Champ des Couchettes, 16 juin 2023, Bellenaves.

Fêtons le train à la campagne ! Et si le voyage du futur, c’était un train qui t’emmène sur des petites lignes quelque part jusqu’au milieu de nulle part ?

OUAT célèbre le tourisme ferroviaire en zone rurale à l’occasion de son festival « Rurail & vous »..

2023-06-16 à ; fin : 2023-06-18 . .

Le Champ des Couchettes

Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Let’s celebrate the train in the country! What if the journey of the future was a train that took you on short lines somewhere in the middle of nowhere?

OUAT celebrates rail tourism in rural areas with its « Rurail & you » festival.

¡Celebremos el tren en el campo! ¿Y si el viaje del futuro fuera un tren que te llevara por líneas cortas a algún lugar en medio de la nada?

OUAT celebra el turismo ferroviario en las zonas rurales con su festival « Rurail & you ».

Feiern wir den Zug auf dem Land! Was wäre, wenn die Reise der Zukunft ein Zug wäre, der dich auf kleinen Strecken irgendwohin bis in die Mitte von Nirgendwo bringt?

OUAT feiert mit seinem Festival « Rurail & you » den Bahntourismus in ländlichen Gebieten.

Mise à jour le 2023-04-15 par Office de tourisme Val de Sioule