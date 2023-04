BellenaVelo Divers lieux de la commune, 27 mai 2023, Bellenaves.

Vous allez rayonner même si vous n’aimez pas le vélo ! Course Last Man Riding, démo, concerts, expo, animations pour petits et grands..

2023-05-27 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-28 . .

Divers lieux de la commune

Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



You’ll shine even if you don’t like cycling! Last Man Riding race, demo, concerts, expo, animations for young and old.

Le encantará aunque no le guste el ciclismo Carrera Last Man Riding, demostración, conciertos, exposición, entretenimiento para jóvenes y mayores.

Sie werden strahlen, auch wenn Sie nicht gerne Fahrrad fahren! Last Man Riding-Rennen, Demo, Konzerte, Expo, Animationen für Groß und Klein.

Mise à jour le 2023-04-20 par Office de tourisme Val de Sioule