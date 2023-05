Animations/jeux jeunesse Ancien stade de foot, 27 mai 2023, Bellenaves.

Au programme Chinguerenguere, chaises musicales à vélo, course de lenteur.

Des vélos seront à votre disposition..

2023-05-27 à 11:00:00 ; fin : 2023-05-27 17:00:00. .

Ancien stade de foot

Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



On the program Chinguerenguere, musical chairs with bicycle, slow race.

Bicycles will be at your disposal.

El programa incluye Chinguerenguere, sillas musicales en bicicleta y una carrera lenta.

Las bicicletas estarán a su disposición.

Auf dem Programm stehen Chinguerenguere, musikalische Stühle auf Fahrrädern und ein Langsamkeitsrennen.

Fahrräder werden Ihnen zur Verfügung stehen.

Mise à jour le 2023-05-11 par Office de tourisme Val de Sioule