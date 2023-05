Histoires à Vélo Médiathèque, 27 mai 2023, Bellenaves.

Découverte et exposition de livres sur le thème du vélo..

2023-05-27 à ; fin : 2023-05-27 . .

Médiathèque

Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Discovery and exhibition of books on the theme of cycling.

Descubrimiento y exposición de libros sobre el tema del ciclismo.

Entdeckung und Ausstellung von Büchern zum Thema Fahrrad.

