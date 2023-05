Défi cycliste « Last Man Riding » 4 Rue de la Rebondine, 27 mai 2023, Bellenaves.

Last Man Riding c’est quoi le principe ?

Défi cycliste sur route ouverte, où il faut pédaler le tracé en 1 heure max, et prendre le départ suivant.

L’idée c’est d’être le dernier ou la dernière en selle pour gagner !.

2023-05-27 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-27 . .

4 Rue de la Rebondine Départ du Centre Omnisports

Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



What is Last Man Riding?

Cycling challenge on an open road, where you have to pedal the route in 1 hour max, and take the next start.

The idea is to be the last one in the saddle to win!

¿Qué es Last Man Riding?

Desafío ciclista en carretera abierta, en el que tienes que pedalear la ruta en 1 hora como máximo, y luego tomar la siguiente salida.

La idea es ser el último en el sillín para ganar

Last Man Riding Was ist das Prinzip?

Eine Herausforderung für Radfahrer auf einer offenen Straße, bei der man die Strecke in maximal einer Stunde abfahren und dann den nächsten Startplatz einnehmen muss.

Die Idee ist es, als Letzter oder Letzte im Sattel zu sitzen, um zu gewinnen!

