Concert de Lechapus Derrière l’église, 27 mai 2023, Bellenaves.

Un artiste unique qui délivre les déchets de leur pauvre condition et construit une fusée dans son jardin.

LECHAPUS ambiance au son de bouteilles en plastique, canettes de soda, objets recyclés, …

Un mix détonnant, étonnant et coloré..

2023-05-27 à 20:00:00 ; fin : 2023-05-27 . .

Derrière l’église

Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



A unique artist who frees waste from its poor condition and builds a rocket in his garden.

LECHAPUS ambiance to the sound of plastic bottles, soda cans, recycled objects, …

An explosive, surprising and colorful mix.

Un artista único que libera los residuos de su mal estado y construye un cohete en su jardín.

LECHAPUS crea una atmósfera con botellas de plástico, latas de refresco, objetos reciclados…

Una mezcla explosiva, sorprendente y colorista.

Ein einzigartiger Künstler, der Abfall aus seinem ärmlichen Zustand befreit und in seinem Garten eine Rakete baut.

LECHAPUS stimmt auf den Klang von Plastikflaschen, Limodosen, recycelten Gegenständen, … ein.

Eine explosive, erstaunliche und farbenfrohe Mischung.

