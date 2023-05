Exposition Vélos anciens Lieu-dit Saint Bonnet de Tizon, 27 mai 2023, Bellenaves.

Ouverture du Musée de l’automobile. Exposition de vélos anciens. Venez emprunter un vélo électrique d’Un Vélo à la Campagne pour vous rendre du cœur de village au musée. Les vélos sont disponibles au stand de l’Office de Tourisme Val de Sioule..

2023-05-27 à ; fin : 2023-05-27 . .

Lieu-dit Saint Bonnet de Tizon Musée de l’Automobile

Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Opening of the Automobile Museum. Exhibition of old bikes. Come and borrow an electric bike from Un Vélo à la Campagne to go from the heart of the village to the museum. The bikes are available at the stand of the Tourist Office Val de Sioule.

Inauguración del Museo del Automóvil. Exposición de bicicletas antiguas. Venga a tomar prestada una bicicleta eléctrica de Un Vélo à la Campagne para ir del centro del pueblo al museo. Bicicletas disponibles en el stand de la Oficina de Turismo de Val de Sioule.

Eröffnung des Automobilmuseums. Ausstellung von alten Fahrrädern. Leihen Sie sich ein Elektrofahrrad von Un Vélo à la Campagne aus, um vom Dorfzentrum zum Museum zu gelangen. Die Fahrräder sind am Stand des Office de Tourisme Val de Sioule erhältlich.

Mise à jour le 2023-05-11 par Office de tourisme Val de Sioule