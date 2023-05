Restauration et buvette Cœur de village Catégories d’évènement: Allier

Bellenaves

Restauration et buvette Cœur de village, 27 mai 2023, Bellenaves. Venez vous régaler, divers types de restauration au cœur du village, burger, veggie, crêpes …

Cœur de village

Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Come and treat yourself, various types of restoration in the heart of the village, burger, veggie, pancakes … Venga y disfrute de los distintos tipos de restauración en el corazón del pueblo, hamburguesa, vegetariana, tortitas… Kommen Sie und lassen Sie sich verwöhnen, verschiedene Arten von Restaurants im Herzen des Dorfes, Burger, Veggie, Crêpes … Mise à jour le 2023-05-11 par Office de tourisme Val de Sioule

