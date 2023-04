Présentation du nouvel espace Biodiversité 8 Grande Rue Bellenaves Catégories d’évènement: Allier

Bellenaves

Présentation du nouvel espace Biodiversité 8 Grande Rue, 25 mai 2023, Bellenaves. Une initiative citoyenne sur un terrain communal. Par Le Point Info tourisme. Sur inscription..

2023-05-25 à 14:30:00 ; fin : 2023-05-25 . .

8 Grande Rue Point d’informations touristiques

Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



A citizen's initiative on a communal land. By Le Point Info tourisme. On registration. Una iniciativa ciudadana en un sitio comunal. A cargo de Le Point Info tourisme. Inscripción obligatoria. Eine Bürgerinitiative auf einem Gemeindegrundstück. Von Le Point Info Tourisme. Nach Anmeldung.

