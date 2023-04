Appel à Bénévoles Salle de l’ancienne mairie, 27 avril 2023, Bellenaves.

En vue de l’animation BellenaVELO, le week-end dédié à Bellenaves et au Vélo, ça vous dirait de donner un coup de main ?.

2023-04-27 à 19:45:00 ; fin : 2023-04-27 . .

Salle de l’ancienne mairie

Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



In view of the BellenaVELO animation, the weekend dedicated to Bellenaves and Bicycle, would you like to give a hand?

Con motivo del evento BellenaVELO, el fin de semana dedicado a los Bellenaves y a la bicicleta, ¿te gustaría echar una mano?

Im Hinblick auf die Animation BellenaVELO, das Wochenende, das Bellenaves und dem Fahrrad gewidmet ist, hätten Sie Lust, mitzuhelfen?

