Salon des antiquaires et brocante 44ème édition Salle Philippe de Chennevières et place de l’Europe Bellême Catégories d’Évènement: Bellême

Orne

Salon des antiquaires et brocante 44ème édition Salle Philippe de Chennevières et place de l’Europe, 6 août 2023, Bellême. Salon des antiquaires et brocante. Gestes barrières à appliquer sur place.

2023-08-06 à ; fin : 2023-08-06 . .

Salle Philippe de Chennevières et place de l’Europe

Bellême 61130 Orne Normandie



Antique and second-hand trade fair. Barrier gestures to be applied on site Feria de antigüedades y segunda mano. Barreras que deben aplicarse in situ Messe für Antiquitäten und Trödel. Barrieregesten, die Sie vor Ort anwenden können Mise à jour le 2023-04-12 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme

Détails Catégories d’Évènement: Bellême, Orne Autres Lieu Salle Philippe de Chennevières et place de l’Europe Adresse Salle Philippe de Chennevières et place de l’Europe Ville Bellême Departement Orne Lieu Ville Salle Philippe de Chennevières et place de l’Europe Bellême

Salle Philippe de Chennevières et place de l’Europe Bellême Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/belleme/

Salon des antiquaires et brocante 44ème édition Salle Philippe de Chennevières et place de l’Europe 2023-08-06 was last modified: by Salon des antiquaires et brocante 44ème édition Salle Philippe de Chennevières et place de l’Europe Salle Philippe de Chennevières et place de l’Europe 6 août 2023 Salle Philippe de Chennevières et place de l’Europe Bellême

Bellême Orne