Concert de musique baroque Eglise Saint-Sauveur Bellême Catégories d’Évènement: Bellême

Orne

Concert de musique baroque Eglise Saint-Sauveur, 29 avril 2023, Bellême. Concert de musique baroque avec l’ensemble Sylène « Haendel, italien et anglais »

Participation libre.

2023-04-29 à 18:30:00 ; fin : 2023-04-29 . .

Eglise Saint-Sauveur Place de la République

Bellême 61130 Orne Normandie



Concert of baroque music with the ensemble Sylène « Haendel, Italian and English

Free participation Concierto de música barroca con el conjunto Sylène « Haendel, italiano e inglés

Participación libre Barockmusikkonzert mit dem Ensemble Sylène « Händel, Italienisch und Englisch »

Freie Teilnahme Mise à jour le 2023-04-12 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme

Détails Catégories d’Évènement: Bellême, Orne Autres Lieu Eglise Saint-Sauveur Adresse Eglise Saint-Sauveur Place de la République Ville Bellême Departement Orne Lieu Ville Eglise Saint-Sauveur Bellême

Eglise Saint-Sauveur Bellême Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/belleme/

Concert de musique baroque Eglise Saint-Sauveur 2023-04-29 was last modified: by Concert de musique baroque Eglise Saint-Sauveur Eglise Saint-Sauveur 29 avril 2023 Eglise Saint Sauveur Bellême

Bellême Orne