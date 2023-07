BelleJazzClub : jazz passionné et collectif en live ! Le CENTQUATRE – PARIS Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le mardi 23 avril 2024

de 20h30 à 23h00

.Public adolescents adultes. payant De 12 € à 25 € Le très actif et éclectique saxophoniste Adrien Soleiman transmet sa passion fervente pour le jazz avec son nouveau projet BelleJazzClub, une aventure foncièrement collective qui prend toute sa mesure en live. Se basant à l’origine sur des bribes d’idées musicales précieusement mises en réserve au fil des années, Adrien Soleiman a sollicité plusieurs fidèles et proches partenaires de jeu afin de donner forme à BelleJazzClub vol.1. Nourri par le riche parcours de l’artiste et de nombreuses collaborations, cet album miroitant se révèle aussi personnel que pluriel. Il en émane une joie intense de faire de la musique ensemble, au cœur palpitant de l’instant. Sur scène, composé de huit membres jouant en parfaite symbiose, le BelleJazzClub confère encore plus de relief et de dynamique à ses compositions originales. S’étant affirmé comme un auteur-compositeur-interprète remarquable avec son premier album Brille (2016), dans la veine d’une pop française sophistiquée, Adrien Soleiman exalte avec ce nouveau projet la liberté et le sens du partage propres au jazz, son premier amour musical. Le CENTQUATRE – PARIS 5 rue Curial 75019 Paris Contact : https://www.104.fr/fiche-evenement/adrien-soleiman-bellejazzclub.html +33153355000 billetterie@104.fr https://billetterie.104.fr/selection/event/date?productId=102066515768

Adrien Soleiman – BelleJazzClub

