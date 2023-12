Rassemblement de voitures anciennes et sportives Bellegarde Catégories d’Évènement: Bellegarde

Loiret Rassemblement de voitures anciennes et sportives Bellegarde, 4 août 2024, Bellegarde. Bellegarde Loiret

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-04 09:30:00

fin : 2024-08-04 13:00:00 Rassemblement mensuel de voitures anciennes & sportives.

Rassemblement mensuel de voitures anciennes & sportives

Tous les premiers dimanches du mois, le rendez-vous incontournable de tous les amoureux de voitures anciennes et sportives dans le magnifique cadre de la cour du château (AMR45). AMR45 est une association (loi 1901) créée en 2014,

Elle rassemble des collectionneurs de voitures anciennes, de motos et tous engins à moteur.

Elle a pour but de faire des rassemblements mensuels pour présenter les véhicules, faire des sorties cartographiques, touristiques, des road-book, expositions … 0 EUR. Bellegarde 45270 Loiret Centre-Val de Loire

Mise à jour le 2023-12-19 par OT GATINAIS SUD Détails Catégories d’Évènement: Bellegarde, Loiret Autres Code postal 45270 Adresse Ville Bellegarde Departement Loiret Lieu Ville Bellegarde Latitude 47.9846825 Longitude 2.4417153 latitude longitude 47.9846825;2.4417153

Bellegarde Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bellegarde/